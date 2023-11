Governo: Schlein a Meloni, ‘soffitto cristallo non si abbatte perché sei arrivata tu’**

Novembre 25, 2023

Roma, 25 nov. (Adnkronos) – “Una manovra iniqua e senza futuro. E’ una manovra che colpisce le pensioni e tagli i servizi. Sono felice del lavoro fatti insieme sugli emendamenti per la sanità pubblica. Una manovra che colpisce le donne e Giorgia Meloni lo sa”. Così Elly Schlein al congresso di Sinistra Italiana.

“E noi accanto a quella sul salario minimo facciamo anche una battaglia per l’emancipazione economica delle donne, per il sostegno all’occupazione femminile, per la redistribuzione del carico di cura delle famiglie. Approviamo un congedo paritario di almeno 5 mesi retribuito al 100% per entrambi i genitori, che non sia trasferibile tra di loro”.

“Lo diciamo a una premier donna: bisogna battersi per le altre donne, il soffitto di cristallo non si abbatte da solo, non si rompe perché sei arrivata tu, se le altre donne del Paese non arrivano neanche a vederlo”.