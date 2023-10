Ottobre 29, 2023

Roma, 29 ott (Adnkronos) – “Ci vorrà tempo ma gli italiani non si fanno fregare facilmente. Si pensi al video di Giorgia Meloni dal benzinaio, sarà il passato ma non è passato per gli italiani con il prezzo della benzina”. Lo ha detto Elly Schlein a Che tempo che fa.