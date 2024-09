Governo: Schlein, ‘complotti? Senza risposte per Paese, hanno bisogno di nemico al giorno’**

16 Settembre 2024

Roma, 16 set. (Adnkronos) – “È un governo che davanti alle difficoltà, siccome non stanno governando, grida ogni giorno a un diverso complotto. Si sono arroccati e chiusi, noi invece andiamo in giro nel Paese per raccogliere le difficoltà e portarle in Parlamento”. Così Elly Schlein a Tagadà su La 7.

“Sono dei pasticcioni e non avendo risposte per un Paese che ha bisogno di risposte concrete, ogni giorno la buttano su un complotto. Hanno bisogno di un nemico al giorno: i migranti, le opposizioni, la magistratura…”.