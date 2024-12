Governo: Schlein, ‘destra pattina sul ghiaccio, cavalca problemi ma non li risolve’

14 Dicembre 2024

Roma, 14 dic. (Adnkronos) – “La destra è fortissima in uno sport: pattinare. Ad Atreju hanno fatto anche la pista di ghiaccio, ma gli italiani scivolano. Loro sono bravi a cavalcare i problemi delle persone ma hanno dimostrato in queste due anni di non riuscire a risolverli e allora c’è la propaganda ideologica che di certo non manca nella Rai”. Così Elly Schlein all’assemblea nazionale del Pd.