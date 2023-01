Gennaio 21, 2023

Roma, 21 gen (Adnkronos) – “Non si aiutano le donne limitando opzione donna o le pensioni per numero di figli. Non ce ne facciamo niente di una premier donna che non aiuta le donne nella vita di tutti i giorni. Faccia un congedo paritario non trasferibile, quello aiuta le donne”. Lo ha detto Elly Schlein all’Assemblea del Pd.