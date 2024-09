Governo: Schlein, ‘non ha idea di come mettere in campo politiche industriali’

3 Settembre 2024

Roma, 3 set. (Adnkronos) – “Questa vicenda è paradigmatica del fatto che questo governo non ha idea di come sta andando il mondo e di come mettere in campo politiche industriali”. Così Elly Schlein ad Agorà a margine della partecipazione al presidio a Bologna dei lavoratori di Industria Italiana Autobus.

“Questa è un’azienda che da 100 anni fa autobus, fa autobus elettrici e anzichè comprarli da altri Paesi o dalla Cina vanno costruiti in Italia. Ne abbiamo tutte le competenze, le hanno questi lavoratori che stanno andando a Roma a difendere il loro posto di lavoro e che il 2 agosto, una data che a Bologna è un insulto, hanno ricevuto 67 provvedimenti di trasferimento in Campania a 600 km che vuol dire licenziarli. Non tollereremo che questo stabilimento sia smantellato”.