Governo: Schlein, ‘ogni giorno un’enormità, rispondano invece su Pnrr e Cutro’

Aprile 1, 2023

Roma, 1 apr. (Adnkronos) – “Ieri giornata è stata una giornata nera… ministri che parlano di donne che non sono forni che sfornano patate, altri di bambini frigorifero e la notizia di una proposta di Fdi che dice di evitare i forestierismi. Ora è anche difficile svolgere il nostro ruolo di opposizione con un governo e una maggioranza che ogni giorno dicono enormità”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, a il Festival de Il Domani a Modena.

“Affermazioni così gravi che viene da pensare che le dicano per non rispondere a due semplici domande che facciamo da settimane: a che punto è il Pnrr che non è del governo ma del Paese e quale è stata la dinamica nei tragici fatti di Crotone, chiediamo verità e piena luce sul perchè non sia intervenuta la Guardia costiera”.