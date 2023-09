Governo: Schlein, ‘per loro la povertà è una colpa, ma dove vivono?’

Settembre 6, 2023

Roma, 6 set (Adnkronos) – “Il governo sta facendo di tutto per nascondere e cancellare la povertà”. Lo ha detto Elly Schlein in un dibattito sul lavoro alla festa dell’Unità con Andrea Orlando e Yolanda Diaz.

“La cancellazione del reddito di cittadinanza tradisce la visione della destra. Hanno scritto per decreto che in Italia non puoi essere povero a meno che non abbia nel nucleo famigliare un minore, più di 60 anni o un famigliare con disabilità -ha spiegato la segretaria del Pd-. Come se vivessero in un altro Paese. Questa destra se la prende con i poveri anzichè fare la guerra alla povertà, crede che la povertà sia una colpa individuale mentre noi crediamo che sia un responsabilità sociale”.