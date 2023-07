Luglio 12, 2023

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – “Sulla questione Santanchè”, Giorgia Meloni “dice che non è una questione politica ma attacca frontalmente magistratura e stampa e non dice una parola sulle gravi accuse nel merito di quello che sta emergendo attorno a Daniela Santanchè”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein. “Credo che non si possa affermare che non è una questione politica quando una ministra afferma il falso dentro il Parlamento, davanti all’aula”.