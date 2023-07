Governo: Schlein, ‘pianta bandierine negli occhi di categorie più fragili’

Luglio 10, 2023

Roma, 10 lug. (Adnkronos) – “Penso che” le diverse uscite degli ultimi giorni “non siano un caso, ma una strategia: questo governo, che non sta dando alcuna risposta sui diritti civili, sta facendo tagli alla sanità, sta aumentando la precarietà del lavoro. Mi sembrano ossessionati dai diritti civili, per negarli, e per noi i diritti civili sono strettamente legati ai diritti sociali. Mi sembra una regia, quella di piantare bandierine negli occhi delle categorie più fragili”. Così Elly Schlein a Metropolis, web talk del gruppo Gedi.