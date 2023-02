Febbraio 21, 2023

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – “Quando Meloni è venuta alla Camera per la prima volta ha detto che ha rotto il tetto di cristallo ma il soffitto non si rompe da sole e non ce ne facciamo niente di un premier donna se non aiuta le altre donne”. Così Elly Schlein a Oggi è un altro giorno su Rai 1.