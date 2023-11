Governo: Schlein, ‘ricostruzione Lollobrigida non tiene, Salvini chiarisca in aula’**

Novembre 29, 2023

Roma, 29 nov. (Adnkronos) – “Noi abbiamo chiesto al ministro delle Infrastrutture” Matteo Salvini “di venire in aula a chiarire quello che è accaduto. Non è mai successo a nessuno di noi di dire al capotreno, se il treno è in ritardo, ‘mi faccia scendere qui’. E’ una ricostruzione che non tiene”. Così Elly Schlein a Metropolis, web talk del gruppo Gedi.