Governo: Schlein, ‘se salvate Santanchè confermate che vostra è giustizia tribale’

25 Febbraio 2025

Roma, 25 feb. (Adnkronos) – “Ci rivolgiamo alla presidente Meloni: cosa le impedisce di far dimettere Santanchè per poi mandare le veline ai giornali per scaricarla? Come è possibile accettare in silenzio? Dopo che Santanchè ha detto che di Fdi se ne frega, che lei e solo lei decide se dimettersi come se non esistesse una presidente del Consiglio?”. Così Elly Schlein alla Camera nelle dichiarazioni di voto di sfiducia a Daniela Santanchè.

“Speriamo in un sussulto della maggioranza e dei singoli parlamentari. Se oggi salvate Santanchè dimostrate che a voi interessa difendere i vostri più che difendere l’onore delle istituzioni. Questa non è difesa nazionale, è difesa tribale”.