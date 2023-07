Governo: Scotto, ‘passo indietro Santanchè doveroso per rispetto Costituzione’

Luglio 26, 2023

Roma, 26 lug. (Adnkronos) – “Prendiamo atto che la destra è come sempre è garantista con i garantiti con i potenti e giustizialista con i giustiziati dalla vita, con i poveri, gli immigrati, con i ragazzi che magari organizzano un falò e si beccano una pena dai tre a i cinque anni per il reato di rave party”. Lo ha detto, nel corso del Filo diretto a Radio Immagina, la web radio dem, Arturo Scotto, deputato e capogruppo del Partito democratico in commissione Lavoro.

“Garantista con una ministra che avrebbe usato i soldi della cassa Covid, pagata da tutti i contribuenti italiani, continuando a far lavorare i propri dipendenti, a loro insaputa. Fatti su cui la ministra avrebbe dovuto dare risposte, e su cui per l’ennesima volta ha invece scelto di tacere. Un ministro che mente al Parlamento dicendo di non sapere di essere indagato, che nega le evidenze oggetto di denunce e di indagini, e col proprio amico del cuore, il presidente del Senato Ignazio La Russa, attraverso un gioco delle coppie con i rispettivi coniugi, acquista una villa e in pochi minuti la rivende facendo una plusvalenza di un milione di euro forse dovrebbe fare un passo indietro”.

“Quando giuri sulla Costituzione la tua vita deve essere trasparente fino al midollo e devi essere sempre in grado di rispondere nel merito alle domande che vengono dai cittadini e dall’opposizione”.