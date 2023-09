Governo: Scotto (Pd), ‘esecutivo in crisi danneggia il Paese’

Settembre 4, 2023

Roma, 4 set. (Adnkronos) – “Salvini, Meloni e Tajani stanno cercando di salvaguardare ognuno il proprio elettorato in vista delle elezioni europee ma non stanno più lavorando insieme. Questo ci rende più deboli in Europa e sta bloccando la crescita del Paese”. Lo dice Arturo Scotto, deputato del Pd e capogruppo in commissione Lavoro, intervistato a Radio Immagina, la radio web del Partito democratico.

“Credo che la strategia di Meloni sarà quella di blindarsi in questo autunno caldo, lo abbiamo già visto nei confronti delle opposizioni e delle forze sociali. Forse questo atteggiamento salverà la tenuta politica del centrodestra ma non è detto che salverà il governo. ci dobbiamo tenere pronti perché tutto può cambiare velocemente”, conclude Scotto.