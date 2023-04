Aprile 11, 2023

Roma, 11 apr. (Adnkronos) – “L’agenda Bannon della destra al governo consiste non solo nell’annuncio di provvedimenti-bandiera, ma anche di leggi che ritengono divisive nel campo della sinistra. Puro opportunismo e strumentalizzazione per frammentare, indebolire, aprire il dibbbattito in campo avverso. Trump”. Così Filippo Sensi del Pd su twitter.