Governo: Sereni (Pd), ‘Tajani nel mirino della Lega, e Meloni?’

23 Marzo 2025

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – “Chi fa la politica estera dell’Italia? Lecito domandarselo, in un momento così delicato e complesso. La Lega, infatti, dopo aver negato il mandato alla presidente Meloni per l’ultimo Consiglio Europeo, oggi dichiara esplicitamente di voler mettere sotto tutela il ministro degli Esteri Tajani, mentre Salvini da giorni annuncia telefonate, visite, incontri ad alto livello con esponenti dell’amministrazione Usa”. Così Marina Sereni, componente della segreteria nazionale del Pd.

“Intanto nessuno dice una parola nè tanto meno assume un’iniziativa politica e diplomatica su quanto sta accadendo in Medio Oriente, dove la guerra riprende e ricomincia la strage di civili e bambini palestinesi. Intanto nessuno capisce che ruolo pensa di svolgere l’Italia in Europa mentre si apre uno spiraglio di pace per l’Ucraina e si accelera il confronto sulla difesa comune europea. Il balletto dentro al governo sulla politica estera è uno spettacolo indecoroso non degno di un Paese fondatore dell’Europa con una grande tradizione diplomatica”.