Governo: Serracchiani, ‘opposizione non può essere muta e dire solo bravi’

Ottobre 22, 2023

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – “Un nuvola di chiacchiere non nasconde le drammatiche condizioni in cui si trovano milioni di famiglie e la mancanza di speranza per i loro figli. Lo provano i dati economici sempre più duri sulla capacità di spesa anche dei ceti medi, l’impoverimento di chi già non ce la faceva, il numero crescente di chi rinuncia a curarsi, le prospettive nere per il Pil e l’indebitamento. Lo conferma una manovra finanziaria senza respiro. Tutto questo è motivo di vanto per il ministro Ciriani? Beato lui. Per noi non è un dramma essere all’opposizione, ma non pretenda che ce ne stiamo muti a dirgli ‘bravi'”. Lo afferma Debora Serracchiani, componente della segreteria del Pd.

“Lasci perdere le storie fantasiose che potrebbero essere scritte a rovescio, ogni volta che si evoca il ‘pericolo rosso’ e complotti di chissà chi, come fossimo ancora nella guerra fredda. Sono padroni di tutto, hanno tutto in mano e quindi la responsabilità di dove stanno portando il Paese. Di questo -conclude l’esponente Dem- saranno chiamati a rispondere, non di quanto sono bravi ad attaccare il Pd”.