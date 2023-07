Governo: Silvestri, ‘a Report nuove menzogne Santanché, Meloni non faccia capo cricca’

Luglio 11, 2023

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “Una nuova puntata di Report svela le menzogne di Santanché. La sua posizione è ormai insostenibile, non è accettabile che una ministra della Repubblica abbia assunto condotte tanto gravi. Meloni tragga le dovute conseguenze e metta fine a questo scempio che, oltre a gettare ombre sul suo governo, offende tutti i cittadini onesti del nostro Paese. È giunto il momento che la presidente del Consiglio prenda atto della realtà e si comporti come compete al suo ruolo e non da capa di una cricca”. Lo afferma Francesco Silvestri, capogruppo alla Camera M5S.