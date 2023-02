Governo: Silvestri, ‘elenco bugie Meloni non coprirà la verità’

Febbraio 9, 2023

Roma, 9 feb. (Adnkronos) – “Nell’intervista di Giorgia Meloni sul Sole 24 Ore c’è un clamoroso elenco di bugie. La Presidente del Consiglio è così povera di buone notizie da dare ai cittadini che si appropria deliberatamente delle azioni degli altri. Lo si vede nel rivendicare i provvedimenti per le garanzie sui mutui per i giovani, fatti dal governo prima, e nel taglio del cuneo fiscale del 2%, anch’esso del governo antecedente. In più Meloni parla di misure di contrasto alla povertà fatte dal suo esecutivo, ma non dice quali e la ragione è semplice: non esistono. Semmai è vero il contrario, e cioè l’aver scelto deliberatamente di peggiorare la condizione di milioni di persone”. Lo afferma Francesco Silvestri, capogruppo alla Camera M5S.

“Le menzogne del governo Meloni sono talmente palesi che la Presidente del Consiglio dice addirittura che ‘l’unica strada per rendere sostenibile un debito elevato come il nostro è la crescita economica, non le politiche di cieca austerità degli anni passati’. Qui oggettivamente si arriva al colmo. Questo governo è il miglior interprete dell’austerity visto che si accontenta di una crescita dello 0,6% del Pil, ben poca roba rispetto ai balzi fatti registrare dal Conte II. L’esecutivo Meloni non ha nulla da rivendicare, se non una folle e spregiudicata linea politica in favore di colletti bianchi, corrotti ed evasori a discapito delle persone più vulnerabili e del ceto medio”, conclude.