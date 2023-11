Governo: Silvestri, ‘Meloni in Aula, ha parlato di più con comici russi che con Parlamento’

Novembre 9, 2023

Roma, 9 nov. – (Adnkronos) – “Sono mesi che chiediamo la presenza di Meloni in Aula senza ottenere alcuna risposta. Chi sulla vergognosa astensione del governo italiano in merito al conflitto israelo-palestinese, chi sugli effetti politici della telefonata nella quale la Premier ha detto cose diverse rispetto a quelle dette in quest’Aula, chi su Stellantis. Siamo al punto che i comici russi ne sanno più del Parlamento”. Così Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera, intervenendo in Aula.

“Questa maggioranza – continua – permette che sia Palazzo Chigi a fare dei comunicati stampa in cui annuncia che nessuna delle forze di governo presenterà emendamenti alla legge di bilancio, una cosa umiliante. Come opposizione vogliamo che quest’Aula mantenga la sua dignità e, se il governo continuerà a non mostrare alcun rispetto, dalla prossima settimana il nostro atteggiamento sarà molto più scomposto”.