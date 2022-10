Ottobre 16, 2022

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Io ministro della Giustizia? Nessuno deve parlare di se stesso, tengo i piedi per terra per volare alto, come diceva mio padre”Così il senatore di Forza Italia, Francesco Paolo Sisto, ospite del Caffè della Domenica di Maria Latella su Radio 24. “Decideranno i leader Meloni, Salvini e Berlusconi nell’interesse del paese”.