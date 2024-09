Governo: SocialData/Adnkronos, Meloni-Musk sbanca su social, 51% sentiment positivo**

26 Settembre 2024

Roma, 26 set. (Adnkronos) – L’incontro tra la premier italiana Giorgia Meloni e Elon Musk ha generato oltre 1,3 milioni di interazioni in 48 ore, attirando l’attenzione non solo del pubblico italiano, ma anche internazionale. È quanto emerge da una ricerca di SocialData, condotta in esclusiva per Adnkronos, che ha analizzato le conversazioni in rete tra il 22 e il 26 settembre.

La maggior parte delle discussioni è stata generata da canali di news (40%), ma i social media hanno giocato un ruolo altrettanto fondamentale. Facebook si è rivelato la piattaforma più attiva, con il 36% delle conversazioni totali, seguita da X (5%) e Instagram (2%). Il sentiment espresso dagli utenti è stato per lo più positivo, con oltre il 51% degli utenti che ha manifestato un atteggiamento favorevole nei confronti della vicenda. Un dato che testimonia ottimismo nei confronti del dialogo tra politica e tecnologia, con molti utenti che hanno espresso speranze riguardo alle possibili sinergie tra i due mondi.

“L’incontro tra Giorgia Meloni e Elon Musk ha innescato una vivace discussione, mostrando come il rapporto tra politica e tecnologia sia un tema di grande interesse”, spiega Luca Ferlaino, partner di SocialData. “Le reazioni raccolte dalla rete dimostrano che il pubblico è sempre più coinvolto nel dibattito su come le grandi figure, sia politiche che imprenditoriali, possano influenzare il futuro di questi campi”.