Governo: Tajani, ‘non si facciano illusioni a sinistra, avanti coesi’

13 Dicembre 2024

Roma, 13 dic. (Adnkronos) – “In tutte le cose di fondo c’è sempre accordo perché abbiamo un percorso e una strategia comune che è frutto di un programma elettorale che ci ha permesso di vincere le elezioni. Poi ci sono alcune questioni sulle quali non si è d’accordo perché possono rappresentare un errore. Gli errori si correggono, ma la maggioranza solida si va avanti e la riunione è andata bene. La famosa apericena che coincise con la vittoria della coppa Davis, ci vide divisi soltanto su una questione che era quella del taglio di 20 euro del canone Rai che non avrebbe prodotto alcun beneficio per i cittadini, dicevamo noi, e infatti non l’abbiamo votato, ma l’avevamo detto fin dall’inizio. Questo è stato l’unico tema sul quale non c’era accordo, poi abbiamo lavorato sempre e continueremo a lavorare in perfetta sintonia, non si facciano illusione a sinistra, la maggioranza va avanti solida e coesa, è un’alleanza politica non è una coalizione elettorale. Poi ci possono essere cose diverse perché siamo partiti diversi sennò saremmo partiti unico. Quindi a volte possono esserci posizioni diverse su questioni particolari non sulla strategia”. Lo ha detto ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, a 24 Mattino su Radio 24.