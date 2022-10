Governo: Tajani, ‘seri e determinati, per capaci ci sarà posto’

Ottobre 12, 2022

Roma, 12 ott. (Adnkronos) – “Serietà e determinazione, le parole d’ordine. Il percorso non sarà sempre facile e i Gruppi parlamentari saranno l’asse portante del Governo, terranno in piedi un Esecutivo che dovrà affrontare tante difficoltà. Il pessimismo non è nelle nostre corde. La determinazione e la serietà si’. Per questo, e’ importantissimo essere in Aula, lavorare e non pensare all’incarico che si potrà avere. I migliori emergono sempre. I più capaci. I più attivi. Ma occorre farlo con lo spirito dei militanti perché prima di essere parlamentari, siamo militanti di una forza politica”. Lo ha affermato il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, in occasione della riunione del Gruppo azzurro alla Camera.

“Chi ha cambiato bandiera -ha aggiunto- non ha avuto fortuna. Chi ha cambiato bandiera non ha pensato ai suoi elettori, agli elettori di Forza Italia, ma soprattutto non ha pensato al leader, al presidente Silvio Berlusconi, che ha alzato quella bandiera. Flirtare con le altre forze politiche non fa onore”.

“Mi auguro -ha detto ancora Tajani- che voi possiate essere sempre fieri di quello che siete, perché credete nei valori che questa bandiera rappresenta. Se siamo garanzia per l’Italia lo dobbiamo al presidente Berlusconi e ai valori di cui ha sempre parlato e per i quali si è sempre battuto. La legittima ambizione va bene, ma occorre tenere a mente, come faccio io stesso, che se non si è un buon soldato, non si può essere un buon colonnello o un buon generale.

“Essere parlamentare della Repubblica -ha concluso il coordinatore di Fi- è un grande onore per ciascuno di noi. Prima che alla poltrona, pensiamo al motivo per cui ci sediamo sulla poltrona. Il primo discorso del presidente Berlusconi, nel 1994, alla fiera di Roma, e’ stato sui valori, sul perché si doveva scegliere di impegnarsi in politica. Non dimentichiamolo”.