Governo: Tajani vede nipote Mattei, ‘sostegno famiglia a piano ci incoraggia’

24 Aprile 2024

Roma, 24 apr. (Adnkronos) – Mentre a Palazzo Chigi si è appena conclusa la seconda cabina di regia sul Piano Mattei, in piazza Colonna, la piazza antistante la sede del governo, è esposta la Giulietta azzurro nuvola appartenuta proprio al fondatore dell’Eni, un ‘tributo’ voluto dall’Ente Stati generali del Patrimonio italiano, da Aci automobile Club d’Italia e dall’Intergruppo parlamentare del patrimonio italiano. Il vicepremier e ministro agli Affari esteri Antonio Tajani si allontana brevemente da Palazzo Chigi per rendere omaggio alla Giulietta di Mattei, e si imbatte nella nipote, Rosangela. I due si intrattengono per un breve ma caloroso saluto.

“Buon lavoro – augura Rosangela Mattei al ministro – e mi raccomando questo Piano Mattei, zio Enrico se lo aspetta, dice che è ora…”. Tajani, sorridente, ringrazia la donna. “E’ un grande piacere che la famiglia di Mattei sia qui e sostenga il nostro Piano – dice poi il vicepremier ai cronisti – noi su questo Piano andiamo avanti, e il fatto che la famiglia” del dirigente Eni a cui il Piano è dedicato “ci incoraggi vale molto”.