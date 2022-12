Governo: Testor (Lega), ‘solidarietà a Meloni, da donna a donna orgogliosa di lei’

Dicembre 21, 2022

Roma, 21 dic. -(Adnkronos) – “Voglio esprimere solidarietà al presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la condanna alle minacce che ha ricevuto. Voglio complimentarmi per il risultato che ha ottenuto sul price cap, per aver dimostrato il ruolo centrale dell’Italia, per la sua determinazione… Una Donna con la D maiuscola, da donna a donna sono orgogliosa di lei. Sembrano parole scontate, ma non lo sono perché per alcune, soprattutto a sinistra, la solidarietà finisce dove inizia l’appartenenza politica. Avanti con determinazione, coraggio e cuore”. Così Elena Testor (Lega – Salvini premier – Psd’Az) nel suo intervento in Aula al Senato durante le dichiarazioni di voto sulla fiducia al dl Aiuti quater.