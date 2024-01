Governo: Tinagli (Pd), ‘amichettismo Meloni fuori dalla realtà’

Gennaio 23, 2024

Roma, 23 gen. (Adnkronos) – “Le affermazioni della Meloni sull’amichettismo sono davvero esilaranti e fuori dalla realtà: non credo che esista un partito più personale di Fdi , la premier ha posizionato parenti e amici in ruoli apicali al governo e nel suo partito , in conferenza stampa davanti a decine di giornalisti si è chiesta dove doveva mettere sua sorella, se in una partecipata o nel partito, come se l’intero Paese fosse a disposizione della sua famiglia e si fosse astenuta dal piazzarla in una partecipata per gentile concessione. Questa visione va ben oltre ogni “spoils system”. Andare al potere non significa occupare un Paese e governare non significa comandare: capisco l’esigenza di avere, in alcune posizioni, persone con una certa sensibilità politica , ma non basta: serve anche sensibilità democratica e istituzionale e un coinvolgimento più ampio di tutte le parti in causa ”. Così l’eurodeputata del Pd Irene Tinagli a Omnibus.