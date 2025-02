Governo: Tinagli (Pd), ‘economia che va male non è colpa della Procura’

3 Febbraio 2025

Roma, 3 feb (Adnkronos) – “Questo continuo vittimismo della Meloni è stucchevole: cercare sempre altri colpevoli degli scarsi risultati italiani non serve a risolvere i problemi”. Lo ha detto l’eurodeputata del Pd Irene Tinagli a L’aria che Tira, su la 7.

“Abbiamo da due anni il segno negativo nella produzione industriale, la stima del Pil è stata rivista al ribasso rispetto alle previsioni, siamo allo 0,5% quando dovevamo essere al doppio. Serve serietà per affrontare i veri temi non le armi di distrazione di massa: se l’economia va male non è certo colpa della procura di Roma. La premier anziché fare teatrini in eventi privati vada a rispondere in Parlamento come richiesto correttamente dalle opposizioni”, ha aggiunto Tinagli.