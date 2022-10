Governo: Todde, ‘appello Letta tardivo, no a opposizione unica con Pd’**

Ottobre 10, 2022

Roma, 10 ott. (Adnkronos) – “L’appello all’unità andava fatto prima delle elezioni e non dopo. Mi sembra davvero paradossale che l’attuale dirigenza dem proponga adesso un dialogo avendo capito di aver sbagliato tutte le scelte politiche negli ultimi 3 mesi. Vogliono fare un’opposizione unica dopo settimane in cui ci hanno attaccato ogni giorno preferendo parlare di agenda Draghi e di voto utile mentre noi giravamo l’Italia parlando di agenda sociale e difesa degli ultimi? Dai banchi dell’opposizione non dobbiamo stringere nessuna alleanza”. Lo dice all’Adnkronos Alessandra Todde, viceministra al Mise nonché vicepresidente del M5S, commentando l’appello all’unità dell’opposizione mosso dal segretario dem, Enrico Letta.

“Se il Pd vorrà seguirci sui nostri temi, quelli per cui ci battiamo da sempre mettendoci la faccia e le idee, non vedo alcun problema – aggiunge -. Noi faremo un’opposizione intransigente sui temi che abbiamo condiviso con gli italiani e sui cui abbiamo ricevuto la loro fiducia”.