Governo: torna sala stampa P.Chigi, ferma quasi 2 anni per lavori

Giugno 15, 2023

Roma, 15 giu. (Adnkronos) – Riapre la sala stampa di Palazzo Chigi, in stand-by per circa due anni per via di lavori che ne hanno segnato un ‘restyling’ totale. Iniziati durante il secondo governo Conte, i lavori hanno visto ‘traslocare’ le conferenze stampa governative nella sala polifuzionale, a due passi da Palazzo Chigi. L’ex premier Mario Draghi non riuscì mai a tenere una conferenza stampa nella sede del governo, proprio per via dei lavori in corso. Oggi la sala stampa torna operativa: a calcarla saranno i ministro Carlo Nordio, Raffaele Fitto, Paolo Zangrillo e Andrea Abodi, che incontreranno i giornalisti al termine del Consiglio dei ministri.