Governo: Torto (M5s), ‘cosa altro deve succedere perché Santanchè si dimetta?’

Settembre 22, 2023

Roma, 22 set. (Adnkronos) – “In queste ultime settimane, con gli innumerevoli disastri che ha combinato il governo Meloni, sono passati in secondo piano i fatti gravissimi che riguardano la ministra del Turismo Daniela Santanchè. La Procura di Milano ha rigettato la richiesta di concordato della società di Santanchè: il piano di salvataggio è ‘inattuabile’ per la ‘disastrata situazione finanziaria’. Questo significa fallimento della Ki Group”. Così in un video su Facebook la deputata del Movimento 5 stelle Daniela Torto.

“Daniela Santanché è indagata per le ipotesi di reato di falso in bilancio e bancarotta – continua -. In questi anni le sue società hanno accumulato debiti milionari sia verso lo Stato sia verso altri creditori, che aspettano ancora di essere pagati. Per non parlare poi di dipendenti senza stipendio e senza liquidazione. Cosa altro dovrebbe fare un ministro della Repubblica per essere costretto a dimettersi?”. “Questi non sono i valori di disciplina e onore richiesti dall’articolo 54 della Costituzione. Se avesse un minimo di rispetto per le istituzioni la premier Meloni accompagnerebbe Santanchè fuori dal suo governo. La misura è davvero colma!”, ha concluso Torto.