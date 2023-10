Governo: Varchi, ‘lavoriamo per Nazione migliore e vincente’

Ottobre 22, 2023

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – “Un’Italia orgogliosa delle proprie capacità, fiduciosa e coraggiosa. Questa è la Nazione che stiamo contribuendo a costruire con il lavoro, con la nostra coerenza e grazie alla guida del nostro presidente e leader Giorgia Meloni”. Lo ha affermato Carolina Varchi, deputato di Fratelli d’Italia, a Caltanissetta in collegamento con Roma, in occasione della tappa siciliana di “L’Italia vincente”, la kermesse con la quale il partito sta festeggiando in molte città il primo anno di governo.

“Il grande lavoro in Europa sul Pnrr -ha aggiunto- certifica l’autorevolezza del nostro Governo; con la prossima finanziaria gli italiani troveranno una busta paga più ricca; la Zes unica sarà uno strumento utilissimo per lo sviluppo del Sud, mentre non indietreggiamo sul sostegno alla famiglia e sulla tutela delle donne. In un anno si pongono le basi per il futuro. È quello che stiamo facendo, per rendere l’Italia una Nazione migliore, una Nazione vincente”.