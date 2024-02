Governo: venerdì Meloni in Calabria per firma patto coesione, primo al Sud

Febbraio 13, 2024

Roma, 13 feb. (Adnkronos) – Venerdì la premier Giorgia Meloni sarà in Calabria, in mattinata a Gioia Tauro, per la firma del patto di sviluppo e coesione con il governatore Roberto Occhiuto. Si tratta del primo accordo del Fondo di coesione firmato con una regione del Mezzogiorno.