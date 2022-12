Dicembre 28, 2022

Roma, 28 dic. (Adnkronos) – Una nuova riunione del Consiglio dei ministri dovrebbe tenersi nel pomeriggio di oggi, attorno alle 18.30. La riunione del Cdm al momento non è stata ancora convocata, mentre cresce l’attesa per un nuovo possibile decreto sull’immigrazione, ieri sul tavolo dei tecnici del Viminale, contenente nuove norme sulle ong e sulle procedure per le richieste di asilo.