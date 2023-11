Governo: verso Cdm domani alle 13.30, norme a tutela aggressioni polizia e 3 dlgs fisco

Novembre 15, 2023

Roma, 15 nov. (Adnkronos) – Tre nuovi dlgs di attuazione della delega fiscale, un ddl in materia di sicurezza -con norme ad hoc a tutela delle forze di polizia, delle vittime dei reati di mafia e di usura mediante un inasprimento delle sanzioni- un disegno di legge delega per il riordino della Polizia locale. Sono alcuni dei provvedimenti che dovrebbero arrivare domani in Consiglio dei ministri. La riunione, non ancora convocata, dovrebbe tenersi alle 13.30 a Palazzo Chigi.

All’odg dovrebbero esserci anche ddl di ratifica e un ddl di abrogazione di leggi pre repubblicane. Quanto ai dlgs di attuazione delle delega fiscale, uno allarga il campo delle imprese che possono avvalersi del tutoraggio attraverso una discesa progressiva del fatturato necessario per accedere alla compliance; un altro disciplina la riforma del contenzioso; un altro infine riguarda il comparto gioco, ed è finalizzato a consentire soprattutto l’avvio delle gare per il rinnovo delle concessioni del gioco online.