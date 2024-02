Governo: verso Cdm domani, all’odg preconsiglio non c’è dl Pnrr

Febbraio 14, 2024

Roma, 14 feb. (Adnkronos) – E’ convocato per domani alle 10 il preconsiglio dei ministri, ovvero la riunione preparatoria del Cdm. All’odg non figura l’atteso dl Pnrr quater, che potrebbe non approdare nella riunione di domani del Consiglio dei ministri perché sarebbero ancora troppi i nodi da sciogliere, riferiscono autorevoli fonti di governo all’Adnkronos, soprattutto sul fronte delle coperture. Si lavorerà comunque sino all’ultimo nel tentativo, pur difficile, di portare domani la misura ‘fuori sacco’ in Cdm, anche se la strada appare in salita.

Al momento, all’ordine del giorno del preconsiglio figurano lo schema di disegno di legge per la ratifica ed esecuzione dell’accordo di sede tra la Repubblica italiana e il tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024 (Affari esteri e cooperazione internazionale); lo schema di disegno di legge recante disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane regionali e autonomie (esame definitivo) (Affari regionali e autonomie); lo schema di decreto legislativo su disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (esame preliminare) (Giustizia); lo schema di decreto legislativo sulle norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol recante modifiche al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, concernenti l’attribuzione di competenze legislative alla provincia autonoma di Bolzano in materia di volontariato (Presidenza – Affari regionali).