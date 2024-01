Governo: verso Cdm giovedì, sul tavolo ‘legge Ferragni’ ed election day**

Gennaio 23, 2024

Roma, 23 gen. (Adnkronos) – E’ convocato per domani alle 10.30 il preconsiglio, in vista del Consiglio dei ministri atteso giovedì. All’ordine del giorno della riunione preparatoria del Cdm figurano la cosiddetta ‘legge Ferragni’ (schema di disegno di legge disposizioni in materia di destinazioni da proventi derivanti dalla vendita di prodotti), ovvero un ddl sulla trasparenza nella beneficenza e il dl sull’election day slittato la settimana scorsa. All’odg risulta inoltre uno schema di disegno di legge in materia di cybersicurezza, nonché uno schema di decreto legislativo recante “disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articolo 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, numero 33. (segue)