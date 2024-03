Governo: verso Cdm martedì pomeriggio, su tavolo affido minori e dlgs giustizia

24 Marzo 2024

Roma, 24 mar. (Adnkronos) – Dovrebbe tenersi martedì pomeriggio alle 17.30, e non più lunedì come da rumors, il Consiglio dei ministri. Sul tavolo sono attese le nuove misure sull’affido dei minori, un nuovo ddl semplificazioni e alcuni decreti legislativi sulla giustizia che potrebbero riguardare -riferiscono fonti interne al governo- anche l’introduzione di un test psicoattitudinale per i magistrati.