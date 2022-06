Governo: via libera Cdm a prosecuzione e avvio missioni internazionali

Giugno 15, 2022

Roma, 15 giu (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio, a norma della legge 21 luglio 2016, n. 145, ha deliberato l’approvazione del documento relativo alle missioni in corso di cui si propone la prosecuzione, nonché l’avvio di nuove missioni per l’anno 2022. Si prevede un impegno economico totale pari a euro 1.681.207.055, di cui euro 51.623.377 per le nuove missioni ed euro 1.629.583.678 per le proroghe. Lo rende noto palazzo Chigi.