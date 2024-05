Governo: Zanella (Avs), ‘Parlamento soffocato da decreti elettorali’

18 Maggio 2024

Roma, 18 mag. (Adnkronos) – “Dall’inizio della legislatura sono stati già 50 i decreti legge del Governo Meloni convertiti dalla sua maggioranza parlamentare. Di questi ben 20 (il 40%) sono i cosiddetti decreti omnibus, contenenti cioè norme non omogenee che trasformano il provvedimento in un ‘tram’ per far passare quel che si vuole. Uno studio di Openpolis ci ha informati nei giorni scorsi, inoltre, che di quei 20 ben 14 sono classificati come atti chiave, relativi ad aspetti strategici della vita del Paese. Questi dati confermano il consolidamento record di una tendenza alla concentrazione delle decisioni, ma Giorgia Meloni prosegue su questa strada, cioè soffocando e umiliando il parlamento con nuovi decreti dall’evidente scopo elettorale”. Così Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera.