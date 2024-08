Governo: Zanella, ‘Paese deve sapere dove si trova premier’

23 Agosto 2024

Roma, 23 ago. (Adnkronos) – “Apprendiamo che Giorgia Meloni è partita in piena notte dalla residenza pugliese diretta in una località sconosciuta. Capiamo l’esigenza di privacy ma come presidente del Consiglio è giusto che il Paese sappia dove si trovi senza che questo la renda una ‘sorvegliata speciale’ , come pretende una sorprendente nota del suo staff”. Così Luana Zanella, capogruppo di AVS alla Camera.