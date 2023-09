Governo: Zaratti (Avs), ‘record richieste di fiducia, non si confronta con realtà’

Settembre 28, 2023

Roma, 27 set. – (Adnkronos) – “L’economia italiana frena; il Pil diminuisce dello 0,4%, soprattutto a causa della domanda interna; le ore lavorate diminuiscono dello 0,5%; il risparmio degli italiani è calato di 61 miliardi, eroso dall’inflazione; il potere d’acquisto dei salari nel biennio 2022-23 è andato giù del 15,2%; il costo di benzina e gasolio aumenta del 4,04% e del 7,12%, se si aggiunge agli incrementi dei pedaggi e, in molte città dei biglietti dei mezzi pubblici, Assoutenti prevede un costo dei trasporti a famiglia di 2.435; per quanto riguarda i mutui il rincaro dei tassi solo nel periodo settembre-dicembre farà spendere 11,70 euro in più. A fronte di questi dati oggi il Governo ci chiede di votare la diciannovesima fiducia del 2023. Siamo alla follia!” Così Filiberto Zaratti alla Camera, spiegando il voto contrario di Alleanza Verdi e Sinistra alla richiesta di fiducia del Governo.

“Piuttosto Giorgia Meloni prenda atto della realtà e spieghi perché la sua tassa sugli extraprofitti delle compagnie energetiche ha incassato solo 82 milioni di euro e perché non abbia disposto accertamenti fiscali, come per qualunque cittadino italiano, per quella prevista da Draghi e non pagata dalle società energetiche. Ricordo che la tassa di Draghi avrebbe dovuto incassare 11 miliardi, ne sono entrati solo 2,7. Chiedano i soldi là dove solo, piuttosto che la fiducia al parlamento!”, conclude.