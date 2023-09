Governo: Zullo (Fdi), ‘da Conte paragone Rdc-Ferrari inappropriato e offensivo’

Settembre 4, 2023

Roma, 4 set. (Adnkronos) – “La Ferrari è un’azienda, un brand, un prodotto frutto di studio, fatica, sacrificio, ansie, rischio d’impresa, specializzazione, gioie e a volte anche di delusioni. Tutti vissuti ed emozioni che il reddito di cittadinanza non potrà mai fornire perché toglie alla persona la dignità che è insita nel lavoro e la rende schiava di un sussidio incapace di dare forza alle potenzialità presenti nell’essere umano. Quelle potenzialità che proprio la Ferrari ha dimostrato di saper attualizzare”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Ignazio Zullo, membro della commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in risposta alle dichiarazioni odierne di Giuseppe Conte.