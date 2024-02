Governo: Zullo (Fdi), ‘direttore museo Ostuni si dimetta per foto choc Meloni’

Febbraio 12, 2024

Roma, 12 feb. (Adnkronos) – “Il presidente del museo di Ostuni, Luca Dell’Atti, deve dimettersi al più presto. In alternativa è necessario che il sindaco di Ostuni e l’amministrazione provvedano immediatamente a revocargli l’incarico. Dell’Atti è responsabile di aver pubblicato sui social una foto della premier Giorgia Meloni a testa in giù. Un gesto vergognoso. Il presidente del museo di Ostuni ricopre un ruolo che deve onorare in modo equilibrato e nel rispetto delle istituzioni. Incarico incompatibile con questo atto deplorevole che va condannato”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Ignazio Zullo.