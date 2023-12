Gpa: Meloni, ‘maternità non è business, fiera di legge su utero in affitto reato universale’

Dicembre 17, 2023

Roma, 17 dic. (Adnkronos) – “I figli sono la speranza di ogni società, sono il grande capitale umano della nazione: voglio ribadire che i bambini non sono un oggetto, che la maternità non è un business e che i figli non si comprano e non si vendono: sembra un’ovvietà ma purtroppo non lo è”. Così la premier Giorgia Meloni dal palco di Atreju. “Sono fiera – prosegue – che grazie ai nostri parlamentari l’utero in affitto diventerà presto reato universale cioè perseguibile in Italia anche se commesso all’estero: dobbiamo rimettere le persone al centro di ogni nostra scelta, non intese come numeri”.