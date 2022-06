Grana è solo Padano, la nuova sentenza

Giugno 10, 2022

Roma, 9 giu. (Adnkronos) – Ancora una volta una sentenza tutela la denominazione d’origine protetta Grana Padano nella sua indissolubile unicità. Il Tribunale di Venezia, a cui il Consorzio Tutela Grana Padano si è dovuto rivolgere per il reiterato illecito utilizzo del termine Grana da parte della ditta Brazzale, utilizzato in comunicazione per indicare il formaggio duro prodotto dall’azienda in Repubblica Ceca, ha infatti accolto in pieno le tesi sostenute dal Consorzio. “Come da sempre sostenuto dal Consorzio, grazie anche alla sentenza della Corte di Giustizia Ue del 2007, il termine Grana, tra i formaggi, è associabile esclusivamente al Padano. Perciò Grana è solo Padano” sottolinea Stefano Berni, direttore generale del Consorzio.

Ogni tentativo di chiamare Grana un formaggio similare costituisce illecita evocazione della Dop Grana Padano, nonché concorrenza sleale per scorrettezza professionale, sentenzia il Tribunale veneziano nel provvedimento del 25 maggio 2022, di cui il Consorzio di Tutela è stato messo a conoscenza oggi, 9 giugno. “Salutiamo con grande soddisfazione la sentenza – commenta il Direttore Generale – rilevando, oltretutto, che ogniqualvolta il Consorzio è indotto ad adire le vie legali a tutela della denominazione Grana Padano Dop sempre trova ragione nei Tribunali a cui si deve rivolgere”.

Il Grana Padano è il prodotto Dop più consumato al mondo, con oltre 5,2 milioni di forme prodotte nel 2021. “Quindi è un prodotto che gode di molto successo tra i consumatori italiani ed esteri e per tale motivo è troppo spesso imitato o soggetto ad azioni protese a far confondere prodotti diversi e meno pregiati con il Grana Padano – conclude Berni -. Ma come il Grana Padano c’è solo il Grana Padano”.