Milano, 21 mag. (Adnkronos) – Grave incidente stradale questa mattina in via Milano a Turbigo (Mi). In un violento scontro tra due auto, avvenuto all’incirca alle 7.30, in due hanno perso la vita mentre una terza persona è rimasta ferita gravemente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri di Legnano e gli operatori del 118. In corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente.