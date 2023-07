Luglio 18, 2023

Atene, 18 lug. (Adnkronos) – La Ue ha annunciato che invierà i Canadair nella Grecia continentale per aiutarla a combattere gli incendi che imperversano vicino ad Atene. Gli aerei partiranno dalla Francia e dall’Italia – ha dichiarato il commissario europeo per l’ambiente Virginijus Sinkevičius in un tweet – Anche i vigili del fuoco della Romania forniranno la loro assistenza.