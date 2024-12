Grecia: media, Atene acquisterà sistemi di artiglieria da Israele e droni Usa

13 Dicembre 2024

Atene, 13 dic. (Adnkronos) – La Grecia è in trattative avanzate per acquistare 36 sistemi di artiglieria missilistica Puls da Israele per modernizzare le sue forze armate. Lo rendono noto i media israeliani, citando funzionari greci, secondo cui l’accordo prevederà una spesa di 600-700 milioni di euro e verrà sottoposto dal governo greco all’approvazione di una commissione parlamentare nel primo trimestre del 2025.

Uno dei funzionari ha aggiunto che il Kysea, il massimo organo decisionale del Paese in materia di affari esteri e difesa, ha approvato inoltre l’acquisto di droni Switchblade di fabbricazione statunitense. La maggior parte dei nuovi sistemi di artiglieria proteggerà i confini nordorientali della Grecia con la Turchia e le sue isole nell’Egeo.